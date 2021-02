Il Governo Draghi ha giurato: ora sotto con la cura per l’Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) I ministri del nuovo Governo Draghi giurano e cosi parte questa nuova avventura politica per il nostro paese. Speriamo bene. Foto Claudio Furlan – LaPresse Giurano i nuovi ministri che andranno a comporre il Governo Draghi e con questa cerimonia, molto veloce e caratterizzata dalle estreme misure di sicurezza anti covid, è ufficialmente nato un nuovo esecutivo per il nostro paese. Quello che a questo punto attende Draghi ed i suoi ministri è una prova assai complessa e forse anche lunga. Risollevare il paese, rimetterlo in piedi e rilanciarlo, verso prospettive molto più positive. Il paese oppresso dalla crisi sociale ed economica causata dalle chiusure forzate e dai rallentamenti dovuti alla pandemia di covid, ha bisogno di una svolta. Un cambio radicale che sia in grado di ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) I ministri del nuovogiurano e cosi parte questa nuova avventura politica per il nostro paese. Speriamo bene. Foto Claudio Furlan – LaPresse Giurano i nuovi ministri che andranno a comporre ile con questa cerimonia, molto veloce e caratterizzata dalle estreme misure di sicurezza anti covid, è ufficialmente nato un nuovo esecutivo per il nostro paese. Quello che a questo punto attendeed i suoi ministri è una prova assai complessa e forse anche lunga. Risollevare il paese, rimetterlo in piedi e rilanciarlo, verso prospettive molto più positive. Il paese oppresso dalla crisi sociale ed economica causata dalle chiusure forzate e dai rallentamenti dovuti alla pandemia di covid, ha bisogno di una svolta. Un cambio radicale che sia in grado di ...

