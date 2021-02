Il Governo Draghi è entrato in carica: 'Mettiamo in sicurezza il Paese'. Conte lascia Palazzo Chigi, finito il primo Consiglio dei Ministri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo del presidente del Consiglio è entrato nelle sue funzioni dopo il giuramento al Quiriniale. La cerimonia ha visto il premier e i 23 Ministri recitare la formula di rito con modalità inedite ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildel presidente delnelle sue funzioni dopo il giuramento al Quiriniale. La cerimonia ha visto il premier e i 23recitare la formula di rito con modalità inedite ...

