Il governo Draghi ai raggi X: 23 ministri, 8 sono tecnici. Età media a 54 anni, la trazione è settentrionale (Di sabato 13 febbraio 2021) governo Draghi, l’analisi della squadra dei ministri: quante donne ci sono? Come sono rappresentati i partiti e le forze politiche? Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato bravissimo a mantener segreta la squadra di governo di fatto fino all’ultimo minuto, quando ha presentato la squadra dei ministri. Nelle lista dei 23 abbiamo trovato qualche conferma rispetto alle ultimissime previsioni e abbiamo trovato anche qualche sorpresa dell’ultimo minuto. Ma andiamo ad analizzare le caratteristiche di questo nuovo governo. Mario DraghiI ministri del governo Draghi Ripassiamo innanzitutto la composizione della squadra di governo. Molti ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021), l’analisi della squadra dei: quante donne ci? Comerappresentati i partiti e le forze politiche? Il nuovo Presidente del Consiglio Marioè stato bravissimo a mantener segreta la squadra didi fatto fino all’ultimo minuto, quando ha presentato la squadra dei. Nelle lista dei 23 abbiamo trovato qualche conferma rispetto alle ultimissime previsioni e abbiamo trovato anche qualche sorpresa dell’ultimo minuto. Ma andiamo ad analizzare le caratteristiche di questo nuovo. MariodelRipassiamo innanzitutto la composizione della squadra di. Molti ...

