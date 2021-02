Il ghiaccio del Pianeta come nelle previsioni più temute (Di sabato 13 febbraio 2021) La Terra sta perdendo ghiaccio ad una velocità molto più forte che in passato: il dato degli ultimi 30 anni indica che si è passati da una perdita annua di 0,8 miliardi di tonnellate, che si riscontrava ad inizio anni ’90, agli 1,3 miliardi di tonnellate all’anno registrate nel 2017. La proporzione di un cubo di ghiaccio alto 10 chilometri, che testimonia quella che è solo parte della perdita annuaL’aumento del tasso di perdita di ghiaccio, nel corso del periodo osservato, sarebbe pari al 65% in più. Per capire quanto possa essere un miliardo di tonnellate dovremmo immaginare un cubo di ghiaccio da 10 chilometri di lato. Il trend continua a registrare quindi un peggioramento inarrestabile. Questa è la conclusione a cui sono i giunti i ricercatori guidati dall’Università di Leeds nel Regno Unito, tramite i dati ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) La Terra sta perdendoad una velocità molto più forte che in passato: il dato degli ultimi 30 anni indica che si è passati da una perdita annua di 0,8 miliardi di tonnellate, che si riscontrava ad inizio anni ’90, agli 1,3 miliardi di tonnellate all’anno registrate nel 2017. La proporzione di un cubo dialto 10 chilometri, che testimonia quella che è solo parte della perdita annuaL’aumento del tasso di perdita di, nel corso del periodo osservato, sarebbe pari al 65% in più. Per capire quanto possa essere un miliardo di tonnellate dovremmo immaginare un cubo dida 10 chilometri di lato. Il trend continua a registrare quindi un peggioramento inarrestabile. Questa è la conclusione a cui sono i giunti i ricercatori guidati dall’Università di Leeds nel Regno Unito, tramite i dati ...

abuongi : #Ghiaccio #Figura Da Grassl a Rizzo, da Della Monica-Guarise a Guignard-Fabbri: in pista ad @IceLabBergamo il megli… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Ghiaccio #Figura, A #Bergamo la finale del #GranPremioItalia: tutti i big azzurri in gara - ValeLaQueen : @Cristina9891 Oddio...io ho il terrore del ghiaccio ?? - Gazzetta_it : #Ghiaccio #Figura, A #Bergamo la finale del #GranPremioItalia: tutti i big azzurri in gara - hockeytime_net : Comunicato da parte delle società operanti nel settore ghiaccio del Palalbani di Varese - -

Ultime Notizie dalla rete : ghiaccio del Lago Bajkal: i suoni misteriosi del lago ghiacciato

Il 36enne Alexey Kolganov si è filmato mentre pattina sul ghiaccio trasparente del lago Bajkal. La cosa più sorprendente: il suono inaspettato, una musica a dir poco inquietante che sembra uscita da ...

I parchi nazionali più belli d'Europa

...che attira l'attenzione degli appassionati di viaggi nella natura per le grotte di ghiaccio blu e ... Sierra de Aracena and Picos de Aroche in Spagna e chiude la top 10 il parco nazionale del Cilento e ...

Meteo: il GHIACCIO del PIANETA si SCIOGLIE al ritmo delle PEGGIORI IPOTESI, lo conferma uno studio INGLESE. I DATI iLMeteo.it Il ghiaccio del Pianeta come nelle previsioni più temute

La Terra sta perdendo ghiaccio ad una velocità molto più forte che in passato: il dato degli ultimi 30 anni indica che si è passati da una perdita annua di 0,8 miliardi di tonnellate, che si riscontra ...

Maltempo: gelo in Piemonte, fiocchi di neve su Torino. Ghiaccio sulle strade

Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente in Piemonte, dove è tornata la neve anche in pianura e il termometro sta facendo registrare minime sotto lo zero. Sulla tangenziale di ...

Il 36enne Alexey Kolganov si è filmato mentre pattina sultrasparentelago Bajkal. La cosa più sorprendente: il suono inaspettato, una musica a dir poco inquietante che sembra uscita da ......che attira l'attenzione degli appassionati di viaggi nella natura per le grotte diblu e ... Sierra de Aracena and Picos de Aroche in Spagna e chiude la top 10 il parco nazionaleCilento e ...La Terra sta perdendo ghiaccio ad una velocità molto più forte che in passato: il dato degli ultimi 30 anni indica che si è passati da una perdita annua di 0,8 miliardi di tonnellate, che si riscontra ...Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente in Piemonte, dove è tornata la neve anche in pianura e il termometro sta facendo registrare minime sotto lo zero. Sulla tangenziale di ...