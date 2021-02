Il documentario che racconta la morte di Khashoggi snobbato da Netflix (Di sabato 13 febbraio 2021) L’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi è diventato un film, snobbato da tutte le più importanti piattaforme di streaming (Netflix, Amazon Video, ecc.). Un assassino barbaro e spietato: come ricostruito i media turchi, il dissidente saudita è stato torturato e fatto a pezzi quando era ancora morto. Ad eseguire l’operazione sarebbe stato il medico saudita e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 febbraio 2021) L’omicidio del giornalista Jamalè diventato un film,da tutte le più importanti piattaforme di streaming (, Amazon Video, ecc.). Un assassino barbaro e spietato: come ricostruito i media turchi, il dissidente saudita è stato torturato e fatto a pezzi quando era ancora morto. Ad eseguire l’operazione sarebbe stato il medico saudita e InsideOver.

