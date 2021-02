Il cielo si va schiarendo per un weekend soleggiato e freddo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro ci accomnpagna a scopire il tempo che farà nel fine settimana a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Dopo le deboli nevicate di venerdì sera, sabato avremo ampie schiarite con tempo più. Clima piuttostofino a mercoledì. Da giovedì l’espansione del promontorio anticiclonico verso l’Europa centro-occidentale porterà a un nuovo generale aumento delle temperature. Sabato 13 febbraio 2021 Tempo Previsto: Nel primo mattinonuvoloso o con nubi sparse su tutti i settori, dalla tarda mattinata ampie schiarite su tutta la regione. Tra il pomeriggio e la serasereno o poco nuvoloso su tutti settori ad eccezione del settore orientale dei rilievi Prealpini e della pianura dove insisterà una maggiore nuvolosità. Temperature: Minime ...

