"Il caso Thomas Crawford", Hoblit con il giallo ci sa fare (Di sabato 13 febbraio 2021) IL caso Thomas Crawford Paramount, ore 23. Con Anthony Hopkins, Ryan Gosling, Rosamund Pike LA TRAMA Un Anthony Hopkins più mefistofelico che mai uccide la moglie. Lui afferma che la donna lo tradiva. Ma un giovane, rampante procuratore distrettuale non crede al delitto d'onore. Fa bene. Ma non è facile mettere l'assassino colle spalle al muro. Il procuratore che ci prova rischia di rimetterci la reputazione e il ben dell'intelletto. PERCHÈ VEDERLO Perché Gregory Hoblit dimostra che col giallo ci sa fare. I colpi di scena si susseguono e tutti maledettamente tempisti. Come nel film precedente di Gregory "Schegge di paura" abbiamo un assassino abilissimo a confondere. Giuria , magistrati e spettatori. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) ILParamount, ore 23. Con Anthony Hopkins, Ryan Gosling, Rosamund Pike LA TRAMA Un Anthony Hopkins più mefistofelico che mai uccide la moglie. Lui afferma che la donna lo tradiva. Ma un giovane, rampante procuratore distrettuale non crede al delitto d'onore. Fa bene. Ma non è facile mettere l'assassino colle spalle al muro. Il procuratore che ci prova rischia di rimetterci la reputazione e il ben dell'intelletto. PERCHÈ VEDERLO Perché Gregorydimostra che colci sa. I colpi di scena si susseguono e tutti maledettamente tempisti. Come nel film precedente di Gregory "Schegge di paura" abbiamo un assassino abilissimo a confondere. Giuria , magistrati e spettatori.

