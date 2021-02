Il caso Clubhouse è un sintomo dei problemi della Cina di oggi (Di sabato 13 febbraio 2021) È passato ormai più di un anno da quando — era il 9 febbraio 2020 — non si hanno più notizie di Fang Bin, businessman e citizen journalist cinese che, insieme a Chen Qiushi e Li Zehua, fu tra i primi a trasmettere e a diffondere su internet le drammatiche e concitate immagini degli ospedali sovraffollati durante le prime settimane di lockdown a Wuhan. Il suo profilo e il suo nome sono a oggi scomparsi dalla memoria di Baidu, mentre i suoi video di denuncia contro la polizia cinese sono ancora liberamente visibili su Youtube. È passato un anno da quando l’insorgenza del Covid-19 e la sua diffusione dalla Cina al resto del mondo hanno inevitabilmente puntato i riflettori su un Paese che, complice la salda leadership del presidente Xi Jinping, ha compiuto negli ultimi anni incredibili progressi visibili agli occhi di tutti. I risultati ottenuti, non solo ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) È passato ormai più di un anno da quando — era il 9 febbraio 2020 — non si hanno più notizie di Fang Bin, businessman e citizen journalist cinese che, insieme a Chen Qiushi e Li Zehua, fu tra i primi a trasmettere e a diffondere su internet le drammatiche e concitate immagini degli ospedali sovraffollati durante le prime settimane di lockdown a Wuhan. Il suo profilo e il suo nome sono ascomparsi dalla memoria di Baidu, mentre i suoi video di denuncia contro la polizia cinese sono ancora liberamente visibili su Youtube. È passato un anno da quando l’insorgenza del Covid-19 e la sua diffusione dallaal resto del mondo hanno inevitabilmente puntato i riflettori su un Paese che, complice la salda leadership del presidente Xi Jinping, ha compiuto negli ultimi anni incredibili progressi visibili agli occhi di tutti. I risultati ottenuti, non solo ...

