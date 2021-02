Il Cantante Mascherato, Terza Puntata: Albano Si Sente Male! (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato, 3^ Puntata: il grande ritorno del Leone, tutte le esibizioni delle maschere in gara e tutte le nuove ipotesi sulle possibili identità. Ben due maschere sono state svelate proprio in questo appuntamento e hanno poi dovuto abbandonare la gara. Ecco tutto quello che è successo in questa Terza Puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Il Cantante Mascherato, 3^ Puntata: la tigre azzurra è Mauro Coruzzi, Platinette! Il terzo appuntamento con Il Cantante Mascherato inizia accogliendo in studio Albano sotto la maschera del Leone, proprio quella della scorsa edizione. Poche ore prima era stato aperto un televoto sui social. Milly Carlucci spiega che cosa ha deciso il pubblico: ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 13 febbraio 2021) Il, 3^: il grande ritorno del Leone, tutte le esibizioni delle maschere in gara e tutte le nuove ipotesi sulle possibili identità. Ben due maschere sono state svelate proprio in questo appuntamento e hanno poi dovuto abbandonare la gara. Ecco tutto quello che è successo in questadello show condotto da Milly Carlucci. Il, 3^: la tigre azzurra è Mauro Coruzzi, Platinette! Il terzo appuntamento con Ilinizia accogliendo in studiosotto la maschera del Leone, proprio quella della scorsa edizione. Poche ore prima era stato aperto un televoto sui social. Milly Carlucci spiega che cosa ha deciso il pubblico: ...

RaiUno : Colpo di scena! ?Giù la maschera anche per icmGIRAFFA?? Avete indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA?… - RaiPlay : ?? Due smascheramenti ?? Il ritorno del Leone ?? Un incredibile finale Guarda la terza puntata de Il Cantante Masche… - lorenzop861 : Per tutti quelli che hanno distrutto la Hunziker per il flop di Atn (quasi il 16 di media) e poi hanno visto il Can… - emanuel41524572 : @GrandeFratello State cercando di affossare chi comunque vi porta ad un successo pazzesco un canale secondario. Ci… - Notiziedi_it : Rivelate le identità di Tigre Azzurra e Giraffa a Il cantante mascherato -