Il Cantante Mascherato | la Giraffa chi era? Nessuno l’avrebbe mai detto

RadiocorriereTv : RT @RaiUno: ?Giù la maschera per TIGREAZZURRA?? Ve lo aspettavate? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA? - RadiocorriereTv : RT @RaiUno: Colpo di scena! ?Giù la maschera anche per icmGIRAFFA?? Avete indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA? - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, la Giraffa è Katia Ricciarelli: l’appello del pubblico - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, la terza puntata in diretta: la Giraffa è Katia Ricciarelli - infoitcultura : Gatto, Il cantante mascherato: chi è? Nuovi indizi e possibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

andata in onda ieri la terza puntata de Il, il talent game show condotto da Milly Carlucci con protagoniste otto identità misteriose nascoste dietro ad altrettante maschere ingombranti ed eccentriche. La prima a uscire, a ...Al termine della terza puntata del, sono in tutto cinque le maschere rimaste in gara. La puntata del 12 febbraio ha infatti visto due nuove eliminazioni, con la Tigre Azzurra e la Giraffa che hanno svelato i volti ...Albano, ieri ha partecipato, come ospite non in gara a “Il cantante mascherato” la trasmissione di Rai 1 che va in onda il venerdì sera e che è condotta da Milly Carlucci. Albano, che anche l’anno ...Chi era la Giraffa de Il Cantante Mascherato? Ecco chi si celava sotto quel costume, nessuno lo avrebbe mai immaginato.