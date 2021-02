Il Cantante Mascherato 2021, le maschere della seconda edizione (Foto) (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2021, la nuova edizione al via dal 29 gennaio su Rai 1. Ecco le nuove maschere, le Foto, e come funziona. Archiviata l’edizione autunnale piuttosto travagliata di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci è già al lavoro alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato 2021, un nuovo forma di successo globale, prodotto da Endemol Shine Italy, che tornerà dal 29 gennaio su Rai 1 per cinque puntate, una in più della prima edizione. I concorrenti della seconda edizione saranno nove, invece che gli otto della prima edizione, un concorrente in più che ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021) Il, la nuovaal via dal 29 gennaio su Rai 1. Ecco le nuove, le, e come funziona. Archiviata l’autunnale piuttosto travagliata di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci è già al lavoro allade Il, un nuovo forma di successo globale, prodotto da Endemol Shine Italy, che tornerà dal 29 gennaio su Rai 1 per cinque puntate, una in piùprima. I concorrentisaranno nove, invece che gli ottoprima, un concorrente in più che ...

