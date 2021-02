Il Cantante Mascherato 2021 | eliminati Giraffa e Tigre Azzurra | ecco quali VIP erano nascosti

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la resa in ascolti della scorsa settimana, anche nella terza puntata Ilci ha proposto ben due eliminazioni…. ma ben tre smascheramenti! Il primo si è consumato in apertura di puntata: la maschera ospite del Leone era indossata da Albano Carrisi, che è poi stato ospite nel corso di tutta la puntata. Confermata l’abbinata Leone – Albano, la trasmissione ha subito messo in scena il primo spareggio dopo i salvataggi combinati di voto social, giuria e giuria popolare. A finire al ballottaggio ci sono andatie Orsetto. Fra i due però ad avere la peggio è stata proprio la, che è stata costretta a smascherarsi… Il: chi è ...

lostjnpieces : @noncagatemiilca stavo guardando il cantante mascherato ?? - FrulioLuca : @BlueMeToo Se così dovesse essere allora spero che la quarta finalista sia Samantha. Almeno potrò vedere il Cantante Mascherato in pace - IreneVerr : Tutto quello che è accaduto nella terza puntata de #ilcantantemascherato. - UgoBaroni : RT @IlCantanteRai1: Giù la maschera per GIRAFFA?? Quanti di voi avevano indovinato? Guarda lo smascheramento su RaiPlay ???? - zazoomblog : Il Cantante Mascherato svelati Tigre Azzurra e La Giraffa - #Cantante #Mascherato #svelati #Tigre -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Intanto Raimondo Todaro si occupa delle coreografie de 'Il': 'E' piuttosto impegnativo perché devo lavorare con i cantanti mascherati: loro non mi possono parlare per non farsi ...Il2021 comincia la terza serata con una prima sfida - eliminazione. Le maschere rimaste in gara condividono il palcoscenico con il Leone Al Bano, una delle maschere più amate della ...Amici 20, Gaia Di Fusco è la cantante entrata nel team di Arisa dopo la sostituzione con Elisabetta: ecco chi è, Instagram, biografia ...Fuori dallo show di Milly Carlucci una delle maschere più belle, che ha regalato performance brillanti e d'effetto ...