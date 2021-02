Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati | “Ci hanno portato via di tutto | spero per voi di spendere la refurtiva in medicine” FOTO

(Di sabato 13 febbraio 2021)nel loro appartamento di Mialno L’amore nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip tracontinua ad essere saldo nonostante siano passati alcuni anni. Di recente però, la coppia nata sotto le telecamere ha dovuto fare i conti con un brutto imprevisto. E se la scorsa estate era stato il turno del loro caro amico Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, ora anche l’ex ciclista trentino è stato derubato. Lui e la sua fidanzata domenica sono rientrati nel loro appartamento e lotrovato messo a soqquadro, con vari oggetti rotti e sparsi qua e là, in più diversi ricordi e preziosi sono spariti nel nulla. I due ragazzi dopo aver visto quello che è successo nel loro nido d’amore ...

sbaragina : @fuoridallhype_ De lellis, cecilia rodriguez, ignazio moser, paola turani, stazzzitta, l’estetista cinica,… - alessiadaniele8 : RT @HopeSlash: Immaginate che cinema se il Gatto fosse Ignazio Moser e quindi si è dissociato dall'essere accostato a 'Francesco Monte' per… - HopeSlash : Immaginate che cinema se il Gatto fosse Ignazio Moser e quindi si è dissociato dall'essere accostato a 'Francesco M… - lillydessi : Fai come Ignazio Moser: sali, e scendi dai gradini. Così alleni tutto il corpo - La Gazzetta dello Sport… - francobus100 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser traditi dai social, ladri nella casa di Trento mentre erano a Milano per lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Corriere della Sera

Cecilia Rodriguez ha postato un dolcissimo scatto che la ritrae accanto al suo: la dichiarazione d'amore e i nuovi progetti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) Nonostante in pochi credessero alla loro ...... diteci la verità: questi indizi che vi abbiamo dato, sono stati più che sufficienti a risolvere 'l'indovinello'? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa: stiamo parlando di. ...MILANO - Se andate in vacanza o lasciate casa per qualche giorno, state attenti a cosa postate sui social network. È questa la lezione che si può trarre da quanto accaduto a Cecilia Rodriguez e al com ...In questa foto è un ex concorrente del GF Vip da bambino: l'avete riconosciuto? È anche il fidanzato di una bellissima ragazza.