I vescovi chiedono al governo attenzione prioritaria a precarietà e crisi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Siamo certi che "vorrà assegnare una prioritaria attenzione proprio alle persone e alle famiglie maggiormente segnate dalla sofferenza, dalla precarietà e dalla crisi economica". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in un messaggio di auguri al presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo la cerimonia di giuramento del nuovo governo. "Abbiamo anche potuto apprezzare, in continuità con i Suoi precedenti incarichi, una particolare sottolineatura - continua Bassetti - dell'orizzonte politico europeo, con uno sguardo rivolto alla solidarietà tra le Nazioni, alla pace, allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale". Il presidente della Conferenza episcopale italiana formula "i migliori auguri per l'importante e delicato compito" del nuovo esecutivo "in una fase tanto ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Siamo certi che "vorrà assegnare unaproprio alle persone e alle famiglie maggiormente segnate dalla sofferenza, dallae dallaeconomica". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in un messaggio di auguri al presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo la cerimonia di giuramento del nuovo. "Abbiamo anche potuto apprezzare, in continuità con i Suoi precedenti incarichi, una particolare sottolineatura - continua Bassetti - dell'orizzonte politico europeo, con uno sguardo rivolto alla solidarietà tra le Nazioni, alla pace, allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale". Il presidente della Conferenza episcopale italiana formula "i migliori auguri per l'importante e delicato compito" del nuovo esecutivo "in una fase tanto ...

