“I tre moschettieri”: Vincent Cassel nel nuovo adattamento francese (Di sabato 13 febbraio 2021) “I tre moschettieri” torna in Francia. Il romanzo di Alexandre Dumas sarà nuovamente adattato a livello cinematografico con una produzione e un cast esclusivamente francese. Tra i nomi di rilievo spicca quello di Vincent Cassel, che presto vedremo nei panni di Athos. Insieme a lui ci saranno Romain Duris e Mio Marmal, che interpreteranno rispettivamente Aramis e Porthos. Il ruolo femminile di Milady è stato, invece, affidato, a Eva Green, che dopo “The Dreamers” tornerà sul set insieme al collega Louis Garrel, Re Luigi XIII nel film. Queste le scelte elitarie di Martin Bourboulon, noto per “Papa ou Maman” e “Papa ou Maman 2“. In questa nuova avventura il regista francese lavorerà per la seconda volta con Romain Duris, già diretto sul set del film biografico “Eiffel“, titolo più che atteso nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) “I tre” torna in Francia. Il romanzo di Alexandre Dumas sarà nuovamente adattato a livello cinematografico con una produzione e un cast esclusivamente. Tra i nomi di rilievo spicca quello di, che presto vedremo nei panni di Athos. Insieme a lui ci saranno Romain Duris e Mio Marmal, che interpreteranno rispettivamente Aramis e Porthos. Il ruolo femminile di Milady è stato, invece, affidato, a Eva Green, che dopo “The Dreamers” tornerà sul set insieme al collega Louis Garrel, Re Luigi XIII nel film. Queste le scelte elitarie di Martin Bourboulon, noto per “Papa ou Maman” e “Papa ou Maman 2“. In questa nuova avventura il registalavorerà per la seconda volta con Romain Duris, già diretto sul set del film biografico “Eiffel“, titolo più che atteso nelle ...

yeslady___ : dai sperando vada tutto bene per i tre moschettieri, domani nonché giorno noioso dovremmo essere deliziati con alme… - akamartimyfavs_ : RT @__LittleSun: Buongiorno solo al filmato che vedremo oggi e alle facce dei tre moschettieri e delle donzelle pronte a bacchettarli ?? #Am… - akamartimyfavs_ : RT @tiemaisuccesso: Appena questa famosa clip dei tre moschettieri non la mandano in onda oggi ma lunedì, butto un grido #Amici20 https://t… - tiemaisuccesso : Appena questa famosa clip dei tre moschettieri non la mandano in onda oggi ma lunedì, butto un grido #Amici20 - akamartimyfavs_ : RT @giugixsangio: io ce li vedo i tre moschettieri dietro la porta delle ballerine che dicono in loop: - 'Amore dai apri per favore' (deddy… -