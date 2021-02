I tre moschettieri: Eva Green e Cassel nel cast (Di sabato 13 febbraio 2021) ll romanzo di Alexandre Dumas del 1844 I tre moschettieri, capolavoro portato più volte sul grande schermo, sta per tornare con un nuovo adattamento. Il produttore Dimitri Rassam unirà le forze con la Pathé per un progetto del valore di 60 milioni di euro. Chi compone il cast di I tre moschettieri? Fra gli interpreti oltre a Cassel e Green, ci saranno anche François Civil (D’Artagnan), Vicky Krieps (Anna d’Austria), Pio Marmaï (Porthos), Romain Duris (Aramis), Louis Garrell (Luigi XIII), Oliver Jackson-Cohen (il duca di Buckingham) e Lynda Khoudri (Constance Bonacieux). cast tecnico Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura di entrambi i film. Dietro alla loro realizzazione c’è la casa di produzione francese Pathé. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) ll romanzo di Alexandre Dumas del 1844 I tre, capolavoro portato più volte sul grande schermo, sta per tornare con un nuovo adattamento. Il produttore Dimitri Rassam unirà le forze con la Pathé per un progetto del valore di 60 milioni di euro. Chi compone ildi I tre? Fra gli interpreti oltre a, ci saranno anche François Civil (D’Artagnan), Vicky Krieps (Anna d’Austria), Pio Marmaï (Porthos), Romain Duris (Aramis), Louis Garrell (Luigi XIII), Oliver Jackson-Cohen (il duca di Buckingham) e Lynda Khoudri (Constance Bonacieux).tecnico Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura di entrambi i film. Dietro alla loro realizzazione c’è la casa di produzione francese Pathé. Il ...

