I top influencer in Italia | da Chiara Ferragni a Diletta Leotta Ecco la classifica dei primi 15

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il 2021 non ha portato grandi novit in cima alladeglisui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. I dati si riferiscono al numero di ...

giornalorg : - ConfassCom : RT @Primaonline: TOP 15 INFLUENCER DI GENNAIO. I protagonisti sono ancora Chiara Ferragni, Gli Autogol e Gianluca Vacchi. Due new entry: Ca… - SvatoplukSamler : RT @cmdotcom: .@Dalila_Strama nella top 3 delle #Familyinfluencer d'Italia: che sfida con @AliceCampello - DigitalkPR : TOP INFLUENCER ITALIA. Gennaio protagonisti ancora Ferragni, Gli Autogol e Vacchi. New entry: Capo Plaza e Amoroso… - cmdotcom : .@Dalila_Strama nella top 3 delle #Familyinfluencer d'Italia: che sfida con @AliceCampello -

Ultime Notizie dalla rete : top influencer

Gazzetta del Sud

I dati si riferiscono al numero di interazioni scaturite dalla somma dei numeri deglisui social. Chiara Ferragni e Gli Autogol sono sempre ai primi due posti della15. Gianluca Vacchi ...Secondo l'ultima analisi dell'Osservatorio sull'Marketing di Buzzoole di dicembre 2020, al primo posto di questa speciale classifica c'è Alice Campello , moglie di Alvaro Morata con 2,4 ...Impazzano sui social con milioni di interazioni. Il post più popolare è di Gianluca Vacchi, mentre entrano in classifica Capo Plaza ed Alessandra Amoroso. Ecco i primi 15 ...L'anno nuovo non ha portato grandi novità in cima alla classifica degli influencer sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Chiara Ferragni e Gli Autogol s ...