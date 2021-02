I Soliti Ignoti, Nunzia De Girolamo vince 50mila euro e li dona allo Spallanzani (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspite di Amadeus nel game show ‘I Soliti Ignoti‘, Nunzia De Girolamo ha vinto 50mila euro grazie alla scelta decisiva: utilizzare il ‘dubbione’ per abbinare correttamente il parente misterioso a uno degli Ignoti della serata. La De Girolamo, utilizzando intuizione e spirito di osservazione, è riuscita ad arrivare alla cifra di 250mila euro associando gli ‘Ignoti’ alle loro professioni. Poi, al momento di indovinare il ‘parente misterioso’, dopo aver conosciuto il grado di parentela, ha deciso di dimezzare la somma e sfruttare tutti gli ‘aiuti’ disponibili. Così i 250mila euro che aveva accumulato fino a quel momento sono diventati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspite di Amadeus nel game show ‘I‘,Deha vintograzie alla scelta decisiva: utilizzare il ‘dubbione’ per abbinare correttamente il parente misterioso a uno deglidella serata. La De, utilizzando intuizione e spirito di osservazione, è riuscita ad arrivare alla cifra di 2associando gli ‘’ alle loro professioni. Poi, al momento di indovinare il ‘parente misterioso’, dopo aver conosciuto il grado di parentela, ha deciso di dimezzare la somma e sfruttare tutti gli ‘aiuti’ disponibili. Così i 2che aveva accumulato fino a quel momento sono diventati ...

Moixus1970 : RT @INMISpallanzani: Nunzia De Girolamo è stata la concorrente della puntata di stasera de 'I Soliti Ignoti' , condotta da Amadeus, su Rai… - MassimoChiaram7 : RT @INMISpallanzani: Nunzia De Girolamo è stata la concorrente della puntata di stasera de 'I Soliti Ignoti' , condotta da Amadeus, su Rai… - LolaSciubba : @genderedform L'ho sentita ai soliti ignoti e mi è preso un coccolone quando ha introdotto il programma - Federic53678779 : @Lady_Franz17 Anche l'altra sera ai Soliti Ignoti è partita eye of the tiger era in sottofondo all'esibizione di un… - INMISpallanzani : Nunzia De Girolamo è stata la concorrente della puntata di stasera de 'I Soliti Ignoti' , condotta da Amadeus, su R… -