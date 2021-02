I ministri giurano, inizia la farsa: si mettono in fila per tre e senza mascherina per l’album delle foto (Di sabato 13 febbraio 2021) ministri nel Salone delle feste, ma non nella solita tribunetta, seduti a distanza e naturalmente, all’inizio, tutti con mascherina. Impossibile la presenza di familiari e parenti e ovviamente di giornalisti, fotografi e cameramen. Con la possibilità di seguire la cerimonia in streaming. Ingressi anticipati per le procedure anti-Covid, per il tampone all’ingresso. Signori, inizia l’era del “governo-minestrone”. I ministri giurano: rituale modificato Il rispetto delle norme anti-pandemia introduce un’altra novità: dopo il presidente del Consiglio e tra un ministro e l’altro c’è la sanificazione della penna con la quale il premier e i titolari dei vari dicasteri firmano. Presidente della Repubblica, del Consiglio e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021)nel Salonefeste, ma non nella solita tribunetta, seduti a distanza e naturalmente, all’inizio, tutti con. Impossibile la predi familiari e parenti e ovviamente di giornalisti,grafi e cameramen. Con la possibilità di seguire la cerimonia in streaming. Ingressi anticipati per le procedure anti-Covid, per il tampone all’ingresso. Signori,l’era del “governo-minestrone”. I: rituale modificato Il rispettonorme anti-pandemia introduce un’altra novità: dopo il presidente del Consiglio e tra un ministro e l’altro c’è la sanificazione della penna con la quale il premier e i titolari dei vari dicasteri firmano. Presidente della Repubblica, del Consiglio e ...

