(Di sabato 13 febbraio 2021) Riscopriamo tutti icon protagoniste le, di genere diverso e adatti a tutti i tipi di pubblico: dall'horror come The Blair Witch Project o Suspiria, alla commedia sentimentale come Amore ed incantesimi o all'animazione come Kiki - Consegne a domicilio. "Tremate, tremate, leson tornate". È facile pensare che il contesto più congeniale per storie che parlano di vecchie signore irsute, con nasi adunchi e l'innata predisposizione ad avvelenare giovani fanciulle, oltre alle fiabe più dark siano ovviamente ihorror. Questo non è però sempre vero, anzi, nella nostra ricerca de su cui basare questo articolo ci siamo accorti che le pellicole con protagoniste donne (non sempre anziane, ovviamente) che fanno uso della magia spaziano su più generi, dall'horror, più scontato, alla commedia, dal ...

nunzfortysix : RT @__irishrose: Goal della vita è andare da Silvia a Verissimo così da avere un video strappalacrime sulla mia vita inutile che però loro… - __irishrose : Goal della vita è andare da Silvia a Verissimo così da avere un video strappalacrime sulla mia vita inutile che per… - cinemaniaco_fb : ?????????????? I migliori film sulle streghe - PUTASRATASS : i film sugli zombie sono i migliori ciao - reversibili : RT @Terza_Nota: La mia vita è come un film di Ozpetek: si mangia sempre e i migliori sono gay. -

Ultime Notizie dalla rete : migliori film

Tom's Hardware Italia

Questo non è però sempre vero, anzi, nella nostra ricerca deisulle streghe su cui basare questo articolo ci siamo accorti che le pellicole con protagoniste donne (non sempre anziane, ...'È dunque fondamentale " conclude Bassolino - chiamare a raccolta le forzee valorizzare ...collettivo e manifesto del Rinascimento napoletano, quella breve stagione in cui la città ...Da Love Actually a Midnight in Paris, ecco 5 commedie romantiche che potete trovare su Netflix in vista di San Valentino ...Studia e lavora come critica di arte contemporanea, gira il mondo per dare voce alla sua passione e poi, in una galleria di Berlino, l'incontro che cambia la sua vita. Diventa testimonial dello spot p ...