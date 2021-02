I 23 ministri della squadra: più politici che tecnici, poche donne (Di sabato 13 febbraio 2021) La nuova compagine registra un terzo di donne, dà spazio a tutti i partiti dell'ampia maggioranza, ma riserva dicasteri chiave a figure di fiducia del premier Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 febbraio 2021) La nuova compagine registra un terzo di, dà spazio a tutti i partiti dell'ampia maggioranza, ma riserva dicasteri chiave a figure di fiducia del premier

guglielmopicchi : Probabilmente non farò parte del governo Draghi ma ministri devono capire che non siamo più al Conte 2. Buffonate c… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Perché gli scherzi da prete del Colle sui ministri rischiano di guastare i rapporti di D… - pfmajorino : Per i Ministri leghisti #Garavaglia e #Giorgetti è già iniziata la fine del periodo sobrietà nell'uso della comunic… - FratellidItalia : Sono troppi i Ministri in continuità con il precedente Governo e troppo è il peso della sinistra nell’Esecutivo. F… - LegaComo : RT @matteosalvinimi: Qui Roma. I ministri della Lega sono già all’opera con governatori, sindaci, associazioni: il tema è accelerare sulla… -