Hockey pista | Serie A1 | Lodi e Forte dei Marmi vincono in trasferta | Sarzana cade in casa

(Di domenica 14 febbraio 2021) In attesa dei posticipi di domenica e mercoledì, il sabato sera dellaA1 diha regalato il solito concentrato di gol ed emozioni, nel programma relativo alla 19esima giornata della stagione regolare 2020/2021. In testa alla classifica prosegue il duellodei, rispettivamente a 46 e 43 punti: i lombardi infatti si sono imposti 5-7 sul campo di un coriaceo Montebello, grazie alla tripletta decisiva di Illuzzi, mentre i toscani hanno piazzato il blitz per 1-4 sulladel Monza facendo leva sulla vena di Motaran e soci. In ottica playoff invece vi sono da registrare le importanti vittorie del Follonica, capace di battere 4-2 inlo Scandiano, e del Sandrigo, che l’ha spuntata 2-3 nella tana del ...

ilCittadinoLodi : Hockey su pista: Amatori, niente scherzi a Montebello - Ticinonline : Chi fermerà questo Lugano? Torna in pista anche l'Ambrì #lugano #ambrì #nationalleague - OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2021: crolla il tetto dell’Arena di Vipiteno, i Broncos rimangono senza pista - NickMar11 : «Il regalo di compleanno perfetto? Poter riaccogliere alla pista i nostri tifosi» - - CdT_Online : «Il regalo di compleanno perfetto? Poter riaccogliere alla pista i nostri tifosi» -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista

OA Sport

...in, mentre Gugliemi fa il suo ingresso per il Thiene e Moyano sostituisce Ehimi. L'argentino si fa subito sentire, sia provando ad andare a rete, che mettendo in movimento i compagni....... che unisce il feeling del pattinaggio a situazioni che ricordano da vicinoe football ... il tutto mentre l'altro fa il giro diopposto per smarcarsi sul lato lungo e ricevere il pallone; ...In attesa dei posticipi di domenica e mercoledì, il sabato sera della Serie A1 di hockey pista ha regalato il solito concentrato di gol ed emozioni, nel programma relativo alla 19esima giornata della ...Con un agevole 5-1 in casa contro Hockey Thiene, Engas Hockey Vercelli infila il proprio tredicesimo risultato utile consecutivo nella giornata numero 15 di campionato di Serie A2. Partita dominata, s ...