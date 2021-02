Hockey ghiaccio | Asiago campione d' Italia per la settima volta | Renon battuto

(Di domenica 14 febbraio 2021) L'si confermad': lo scudetto (l'87° della serie) resta sull'Altopiano. Per lanella storia, come già nel 2001, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, la festa è ...

abuongi : #Hockeyghiaccio I protagonisti dell'Asiago campione d'Italia: nel segno di una tradizione vincente @fisg_it… - DavantiAlCielo : Lei ha detto 'hockey su ghiaccio' e Google mi ha chiesto come può aiutarmi... #leredità - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, a Torre Pellice gara 1 dei quarti di finale: Bulldogs - Pinè - GabryG82 : Il primo amore, quello che non si scorda mai!! L’hockey quello vero, quello sul ghiaccio!!!! Quanto vorrei giocare… - TgrVeneto : #12febbraio #Sport #Hockey Il servizio di Marco Marchesini, montato da Renzo Zenzolo @AsiagoHockeySrl #ioseguotgr… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

L'Asiago si conferma campione d'Italia: lo scudetto (l'87° della serie) resta sull'Altopiano. Per la settima volta nella storia, come già nel 2001, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, la festa è ...Sabato 13 è il giorno della gara uno dei quarti di finali a Torre Pellice. La Bulldogs riceve alle 20,30 la trentina Pinè, recentemente regolata con un netto 9 a 1 dai biancorossi, corsari nella ...Serata storta per Gherdeina, che perde per 5-2 lo scontro diretto con il Kitzbuhel valevole per la venticinquesima giornata di Alps Hockey League 2020-2021. Le Furie rimangono quindi al tredicesimo po ...(Massimo Gasperi) L’Asiago conquista il suo settimo scudetto della sua Storia, il secondo consecutivo. La meritata vittoria dei Veneti è legata alla forza complessiva ed alla profondità di un roster [ ...