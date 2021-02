Highlights e gol Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-2: Bundesliga 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-2, match della ventunesima giornata di Bundesliga 2020/2021. La squadra di casa passa in vantaggio al 24? con Sancho che sfrutta una prateria lasciata dagli avversari per firmare l’1-0. Al 31? Dabbur pareggia e dà il via alla rimonta completata con la rete del 2-1 di Bebou. Ma il Borussia Dortmund non ci sta e reagisce con Haaland, che al 57? si fa annullare un gol dal var e all’81’ firma il definitivo 2-2. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di2-2, match della ventunesima giornata di. La squadra di casa passa in vantaggio al 24? con Sancho che sfrutta una prateria lasciata dagli avversari per firmare l’1-0. Al 31? Dabbur pareggia e dà il via alla rimonta completata con la rete del 2-1 di Bebou. Ma ilnon ci sta e reagisce con Haaland, che al 57? si fa annullare un gol dal var e all’81’ firma il definitivo 2-2. SportFace.

