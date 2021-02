Highlights Dinamo Sassari-Pesaro 110-115 OT, Final Eight Coppa Italia A1 2021 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciutto Pesaro vince contro il Banco di Sardegna Sassari e vola in semiFinale delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1. I marchigiani vincono all’overtime con il punteggio 110-115 e approdano al match contro Brindisi che varrà l’accesso alla Finale. Di seguito la sintesi del match più combattuto della due giornate di quarti di Finale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciuttovince contro il Banco di Sardegnae vola in semie delledidi Serie A1. I marchigiani vincono all’overtime con il punteggio 110-115 e approdano al match contro Brindisi che varrà l’accesso allae. Di seguito la sintesi del match più combattuto della due giornate di quarti die. SportFace.

