Guida Tv domenica 14 febbraio 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Guida Tv domenica 14 febbraioCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 14 febbraio Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Mina Settembre 1×11-12 1a Tv ore 23:45 Speciale Tg1 Rai 2ore 19.40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2ore 21:05 911 3×10 1a Tv Freeore 21:50 911 1×02 1a Tv Free ore 22:40 La domenica Sportiva Rai 3ore 19:00 Tg3 ore 19:30 Tg Regioneore 20:00 Che Tempo Che Fa Canale 5ore 18.45 Caduta Liberaore 20:00 Tg 5 ore 20:35 Paperissima Sprintore 21:20 Live non è la D’Urso ore 1:30 TG 5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 Justice LeagueDall’universo DC Comics. Dopo la morte di Superman, Batman unisce altri 4 supereroi per difendere l’umanita’ da un’antica minaccia. ore 23:50 Pressing Serie A Rete 4ore ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)Tv14Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv14Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Mina Settembre 1×11-12 1a Tv ore 23:45 Speciale Tg1 Rai 2ore 19.40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2ore 21:05 911 3×10 1a Tv Freeore 21:50 911 1×02 1a Tv Free ore 22:40 LaSportiva Rai 3ore 19:00 Tg3 ore 19:30 Tg Regioneore 20:00 Che Tempo Che Fa Canale 5ore 18.45 Caduta Liberaore 20:00 Tg 5 ore 20:35 Paperissima Sprintore 21:20 Live non è la D’Urso ore 1:30 TG 5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 Justice LeagueDall’universo DC Comics. Dopo la morte di Superman, Batman unisce altri 4 supereroi per difendere l’umanita’ da un’antica minaccia. ore 23:50 Pressing Serie A Rete 4ore ...

