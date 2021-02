Guenda Goria sbotta contro l’eliminazione di sua madre Maria Teresa Ruta: (Di sabato 13 febbraio 2021) Guenda Goria ieri sera è rimasta sotto choc come tutti noi quando Alfonso Signorini ha annunciato il nome di Maria Teresa Ruta come eliminata dal pubblico (tutti i sondaggi, infatti, la davano in vantaggio). Dopo aver superato 21 televoti, il 22esimo per Maria Teresa Ruta è stato fatale ed a due settimane dalla finale è stata costretta ad uscire dalla casa, perdendo contro gli ultimi arrivati Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Guenda, ospite in studio, ha così sbottato: “Non ho parole, sono arrabbiata nera, perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! E’ stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021)ieri sera è rimasta sotto choc come tutti noi quando Alfonso Signorini ha annunciato il nome dicome eliminata dal pubblico (tutti i sondaggi, infatti, la davano in vantaggio). Dopo aver superato 21 televoti, il 22esimo perè stato fatale ed a due settimane dalla finale è stata costretta ad uscire dalla casa, perdendogli ultimi arrivati Samantha De Grenet e Andrea Zenga., ospite in studio, ha cosìto: “Non ho parole, sono arrabbiata nera, perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! E’ stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma ...

