Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. La rabbia di Guenda Goria: "Vi siete accaniti tutti contro di lei" (Di sabato 13 febbraio 2021) "First reaction: shock". Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha registrato il 17,7% di share, Maria Teresa Ruta ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa, dopo aver superato ben 22 nomination indenne dall'inizio del programma. I vipponi che erano stati nominati nella puntata andata in onda l'8 febbraio erano Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta e proprio quest'ultima (con il 28% delle preferenze) è stata eliminata. Una scelta inaspettata ai più ma che va vista in un contesto più ampio. Negli ultimi giorni, infatti, i rapporti tra la Ruta e il duo Orlando-Zorzi si erano incrinati parecchio e questo potrebbe aver causato un dirottamento dei voti dei loro fan su altre concorrenti, come la ...

