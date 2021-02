Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: l’eliminato e il riassunto della puntata di ieri sera (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip “regala” sempre news dell’ultim’ora nuove di zecca. Succede così anche per la puntata numero trentanove del reality show, che è andata in onda venerdì 12 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5. Chi è in nomination per la finale? Chi è uscito ieri sera dalla Casa? E cos’altro è successo ai concorrenti rimasti in gara nel reality? Vediamo insieme il riassunto dell’intera puntata di ieri, con tanto di ultime notizie sul cast e i video tratti dall’ultima diretta serale con Alfonso Signorini. Le news dell’ultim’ora dal Grande Fratello Vip Il recente appuntamento col programma targato Mediaset è ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 13 febbraio 2021) IlVip “regala” semprenuove di zecca. Succede così anche per lanumero trentanove del reality show, che è andata in onda venerdì 12 febbraio 2021, in primata su Canale 5. Chi è in nomination per la finale? Chi è uscitodalla Casa? E cos’altro è successo ai concorrenti rimasti in gara nel reality? Vediamo insieme ildell’interadi, con tanto di ultime notizie sul cast e i video tratti dall’ultima direttale con Alfonso Signorini. LedalVip Il recente appuntamento col programma targato Mediaset è ...

welikeduel : 'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello. Non mi va bene che l'immagine di me sia la stessa di 20 anni fa, sono ar… - welikeduel : 'È stato fatto di tutto per denigrarmi. Avevo probabilmente il talento della comunicazione e poi, casualmente, ho f… - pietroraffa : Casalino:'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello'. @zdizoro:'E chi se lo scorda!' Muoro ?? #propagandalive - hafattognocchi : RT @star3star3: “Dopo 22 nomination si saranno stancati di votarmi ahahahah” Poi viene eliminata e fa le tragedie greche. Falsa fino all’u… - Juls_1929 : RT @star3star3: “Dopo 22 nomination si saranno stancati di votarmi ahahahah” Poi viene eliminata e fa le tragedie greche. Falsa fino all’u… -