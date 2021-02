Grande Fratello Vip, furiosa lite tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta (Video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Ormai da un po’ mancavano le liti in diretta ed ecco che ne è arrivata una. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, venerdì 12 febbraio 2021, c’è stato una furiosa lite tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio, volente o nolente protagonisti di un furibondo scontro in trasmissione. Ma cos’è successo tra i due amati volti televisivi? E cos’è che ha innescato la miccia imprevista? La lite tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip Annunciato da parte di Alfonso Signorini come un faccia faccia “onesto”, l’atteso confronto tv tra Cristiano ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 13 febbraio 2021) Ormai da un po’ mancavano le liti in diretta ed ecco che ne è arrivata una. Nella puntata delVip 5 di ieri sera, venerdì 12 febbraio 2021, c’è stato unatra, volente o nolente protagonisti di un furibondo scontro in trasmissione. Ma cos’è successo tra i due amati volti televisivi? E cos’è che ha innescato la miccia imprevista? LatraalVip Annunciato da parte di Alfonso Signorini come un faccia faccia “onesto”, l’atteso confronto tv tra...

welikeduel : 'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello. Non mi va bene che l'immagine di me sia la stessa di 20 anni fa, sono ar… - welikeduel : 'È stato fatto di tutto per denigrarmi. Avevo probabilmente il talento della comunicazione e poi, casualmente, ho f… - pietroraffa : Casalino:'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello'. @zdizoro:'E chi se lo scorda!' Muoro ?? #propagandalive - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, furiosa lite tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta (Video) #gfvip - infinitejest___ : @vogliotrichechi La persona più orrida insieme a Dayane in vent'anni di grande fratello -