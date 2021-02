Grande Fratello Vip, eliminata Maria Teresa Ruta: Guenda furiosa (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è stata eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip: la furia della figlia Guenda Goria in studio: ecco il motivo Ancora una sorpresa nella casa del Grande Fratello: eliminata Maria Teresa Ruta inaspettatamente nella puntata di venerdì 12 febbraio 2021. Dopo ventidue nomination la presentatrice ha avuto sempre la meglio e si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021)è stataa sorpresa dalVip: la furia della figliaGoria in studio: ecco il motivo Ancora una sorpresa nella casa delinaspettatamente nella puntata di venerdì 12 febbraio 2021. Dopo ventidue nomination la presentatrice ha avuto sempre la meglio e si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

