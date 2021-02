Grande Fratello Vip 5 eliminata a sorpresa Mara Teresa Ruta venerdì 12 febbraio (video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 eliminato venerdì 12 febbraio Maria Teresa Ruta (video) Grande Fratello Vip 5 venerdì 12 febbraio ha vissuto un clamoroso colpo di scena: Maria Teresa Ruta è stata eliminata ormai a un passo dalla finale e prima di un televoto sulla scelta del terzo finalista (qui i nomi). Sembrava impossibile che potessero uscire i “vip” originari, quelli che erano dentro la casa fin dall’inizio del programma lo scorso settembre. E invece è successo. Maria Teresa Ruta forse fin troppo isolata dal resto del gruppo, travolta dalle polemiche nell’ultima settimana, accusata di essere falsa, ha perso al televoto con ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)Vip 5 eliminato12MariaVip 512ha vissuto un clamoroso colpo di scena: Mariaè stataormai a un passo dalla finale e prima di un televoto sulla scelta del terzo finalista (qui i nomi). Sembrava impossibile che potessero uscire i “vip” originari, quelli che erano dentro la casa fin dall’inizio del programma lo scorso settembre. E invece è successo. Mariaforse fin troppo isolata dal resto del gruppo, travolta dalle polemiche nell’ultima settimana, accusata di essere falsa, ha perso al televoto con ...

welikeduel : 'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello. Non mi va bene che l'immagine di me sia la stessa di 20 anni fa, sono ar… - welikeduel : 'È stato fatto di tutto per denigrarmi. Avevo probabilmente il talento della comunicazione e poi, casualmente, ho f… - pietroraffa : Casalino:'Sono passati 20 anni dal Grande Fratello'. @zdizoro:'E chi se lo scorda!' Muoro ?? #propagandalive - DiLulu10 : @Ri_Ghetto Diciamo che tutto gira intorno a Tommaso purtroppo, a lui non piaceva più è la gente L ha fatta uscire..… - thebursin___ : RT @1DFivePromises: Grande fratello, tu questi 3 non te li meriti. #tzvip -