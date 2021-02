'Grande Fratello Vip 5': Dayane accusa Stefania, Tommaso dopo l'ennesima lite vuole uscire (Di sabato 13 febbraio 2021) Nottata agitata nella casa del ' Grande Fratello Vip 5 ' dopo la puntata che ha visto l'eliminazione di Maria Teresa Ruta . Dayane accusa Stefania di esserne la principale responsabile e di aver ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Nottata agitata nella casa del 'Vip 5 'la puntata che ha visto l'eliminazione di Maria Teresa Ruta .di esserne la principale responsabile e di aver ...

