TV7Benevento : Governo: Sereni, 'buon lavoro per sfida difficile ed entusiasmante'... - 89_1235 : RT @red_mask9: . @robersperanza e @AndreaOrlandosp (quella Sinistra che tanto vi piace ed entrambi con il culo ben aderente alla poltrona)… - francescorox : RT @red_mask9: . @robersperanza e @AndreaOrlandosp (quella Sinistra che tanto vi piace ed entrambi con il culo ben aderente alla poltrona)… - sandrodurso1 : @lapoelkann_ Ti rispetto ma questo governo è identico a quello precedente, quindi non c'è da stare sereni. - vitube8991 : RT @red_mask9: . @robersperanza e @AndreaOrlandosp (quella Sinistra che tanto vi piace ed entrambi con il culo ben aderente alla poltrona)… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Sereni

Il Tempo

'Altro chedelle competenze', taglia corto un senatore, 'saremo costretti a sostenere ... 'Con Di Maio i rapporti sono buoni e, faccio in bocca al lupo, sa come la penso, non c'è rancore',...'Altro chedelle competenze', taglia corto un senatore, 'saremo costretti a sostenere ... 'Con Di Maio i rapporti sono buoni e, faccio in bocca al lupo, sa come la penso, non c'è rancore',...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Buon lavoro al nuovo governo Draghi, ai ministri e alle ministre che ... Lo scrive su Twitter Marina Sereni, del Pd.Il Giuramento del Governo Draghi con il rito del passaggio della campanella con tutti gli impegni istituzionali. Una descrizione delle fasi.