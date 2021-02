Governo, Salvini spiazzato: io ai margini. Il primo scontento di Forza Italia è Berlusconi (Di sabato 13 febbraio 2021) Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono rimasti sorpresi e sono uniti da un sentimento dominante: la delusione. Guai a dirlo apertamente, ovvio. Il leader azzurro è stato uno tra i principali... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 febbraio 2021) Silvioe Matteosono rimasti sorpresi e sono uniti da un sentimento dominante: la delusione. Guai a dirlo apertamente, ovvio. Il leader azzurro è stato uno tra i principali...

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - Linkiesta : Sarà anche un bullo, ma @matteorenzi ha salvato per la seconda volta l’Italia. Prima ha impedito al Salvini trumpi… - Corriere : Salvini, attacco al nuovo governo: «Speranza e Lamorgese cambino marcia» - liuk71rm : Ma gli amici #facciamorete del PD dove sono? Certo che è bello vederli oggi al governo insieme nuovamente ai grilli… - Mariann46409026 : RT @AzzurraBarbuto: Cari amici, in questi ultimi giorni molti di voi mi hanno attaccata poiché ho criticato la scelta suicida di Salvini e… -