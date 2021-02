Governo: Ronzulli, 'Fi decisiva per valori e ricette liberali' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Forza Italia è pronta a mettersi immediatamente al lavoro con la responsabilità di sempre e con l'unica ambizione di aiutare il Paese a rialzarsi, come ha indicato il presidente Berlusconi. Il Governo Draghi avrà molto da fare e in una fase così delicata il contributo dei ministri di Forza Italia sarà decisivo per mettere al centro dell'agenda politica i valori e le ricette liberali. Buon lavoro al presidente del Consiglio, ai ministri azzurri e a tutto il Governo”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Forza Italia è pronta a mettersi immediatamente al lavoro con la responsabilità di sempre e con l'unica ambizione di aiutare il Paese a rialzarsi, come ha indicato il presidente Berlusconi. IlDraghi avrà molto da fare e in una fase così delicata il contributo dei ministri di Forza Italia sarà decisivo per mettere al centro dell'agenda politica ie le. Buon lavoro al presidente del Consiglio, ai ministri azzurri e a tutto il”. Lo afferma Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

