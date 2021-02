Governo: Renzi, 'non ho asfaltato nessuno, ho solo fatto una cosa giusta' (Di sabato 13 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) su Notizie.it.

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - ilriformista : “Viste le inefficienze del governo precedente, se oggi abbiamo il governo #Draghi lo dobbiamo a @matteorenzi, e que… - fattoquotidiano : PARLA LORENZA CARLASSARE 'L'idea di governo dei migliori è antidemocratica' [Leggi l'intervista di @silviatruzzi1] - gianchi52 : RT @PillaPaladini: Sento @eziomauro che dice che @matteorenzi ha riportato Salvini al Governo... posso capire gli ignoranti ma un giornalis… - LaLestofante : RT @ferrarailgrasso: Renzi è il migliore, ma non vedo una decisa impronta renziana nel governo Draghi. Chiederò lumi al NEW York Times -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi Chi è il primo a staccare la spina?

Una pretesa, questa, difficilmente realizzabile dal governo Draghi, nel quale la conoscenza avrà un ...che è la conoscenza il presupposto del cambio di passo istituzionale promosso da Matteo Renzi e ...

Draghi col freno: contentino ai partiti con vista Quirinale

Il capro espiatorio è stato Matteo Renzi, ma in realtà il senatore di Rignano si è mosso con l'avallo di tutti i vertici dei partiti che sostenevano il governo presieduto dall'avvocato del popolo. ...

Governo Draghi, Renzi: "Squadra di alto livello" Adnkronos Un ringraziamento deve andare al bombarolo Matteo Renzi che ci ha liberati del peggior governo e del peggior premier di ogni tempo

Una premessa: sono uno dei pochi che non conosce Mario Draghi, non ho alcuna informazione di prima mano su di lui, nulla so di come si ...

La fuga del gruppo Di Battista

Di Battista ha sbattuto la porta e aperto la strada alla scissione. Chi lo seguirà nel nuovo Movimento 4.0? I non governativi sono sul piede di guerra. E i governativi cercano di stoppare la fuga attr ...

