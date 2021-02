Governo | Renzi “Grande passo avanti | noi ci siamo”

(Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con il passaggio della campanella tra Conte e Draghi si chiude una lunga crisi di. Stiamo ai fatti: è unin. Oggi è davvero una bellissima giornata per tutte e tutti gli italiani. IlDraghi ci consegna l’immagine di un’Italia che torna protagonista in tutti i tavoli internazionali. E’ tornata la fiducia innanzitutto sui mercati ma presto tornerà anche tra le piccole e medie imprese. E’ fondamentale non disperdere questo patrimonio e agire da subito. Noi ci”. Così il leader di Iv, Matteo, nell sua enews. “Italia Viva ha aperto questa crisi per superare un immobilismo che era diventato pericoloso. Il gesto di coraggio che abbiamo compiuto è stato causa di tanti attacchi. I giornali internazionali ci ...

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - ilriformista : “Viste le inefficienze del governo precedente, se oggi abbiamo il governo #Draghi lo dobbiamo a @matteorenzi, e que… - Adnkronos : #Governo, Renzi: 'Operazione Draghi costruita da Mattarella' - ComSax : @FaustoDeMaria @matteorenzi Quelli che lei chiama del Conte o morte hanno sempre detto Renzi “stai attento che la… - Zannagrigia : RT @beretta_g: Fonti (anonime) della #Farnesina riportate da @Agenzia_Ansa hanno cercato di smentire che fu il governo #Renzi a rilasciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

...della Leopolda e sempre presente (basta ricercare il suo nome nella pagina FB di) come ... il ministero cardine del nuovova ad un renziano e i 5 Stelle fanno festa? Mica tutti! Ecco ...... quattro ai Cinque Stelle, tre a Pd, Forza Italia e Lega, uno a Leu, uno al partito di Matteo. Per un caso - o forse no - nelDraghi rientra come ministro della Famiglia Elena Bonetti, ..."L'ILVA DEVE CHIUDERE" La decisione del Tar di Lecce: "Pienamente sussistente la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini" ...Conte se ne va, le sue bimbe gli dedicano "Ciao amore, ciao" di Tenco. Ecco il video che sta facendo piangere tutte le sue fans ...