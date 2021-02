**Governo: Renzi, 'bellissima giornata, grande passo in avanti'** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Oggi giura il nuovo Governo e con il passaggio della campanella tra Conte e Draghi si chiude una lunga crisi di Governo. Stiamo ai fatti: è un grande passo in avanti. Oggi è davvero una bellissima giornata per tutte e tutti gli italiani". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Oggi giura il nuovo Governo e con il passaggio della campanella tra Conte e Draghi si chiude una lunga crisi di Governo. Stiamo ai fatti: è unin. Oggi è davvero unaper tutte e tutti gli italiani". Lo scrive Matteonella sua enews.

