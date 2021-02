Governo | premier cinese si congratula con Draghi | ‘pronti a lavorare con Italia’

matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - marcotravaglio : I MIGLIORISSIMI Mentre il Premier Incaricato, Sempre Sia Lodato, leggeva la lista del Governo dei Migliori con i Mi… - ilriformista : “Viste le inefficienze del governo precedente, se oggi abbiamo il governo #Draghi lo dobbiamo a @matteorenzi, e que… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Il Presidente della CEI, il cardinale Gualtiero #Bassetti, ha inviato al premier #Draghi un messaggio con 'i migliori auguri… - SilvanoGrassot1 : RT @francofontana43: Un caldo applauso per #GiuseppeConte che lascia Palazzo Chigi Un tributo di riconoscenza che pochi premier hanno ricev… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo premier

Il Manifesto

Dopo la squadra ditra esclusioni eccellenti e rabbia per le scelte del nuovo, il Movimento è scoppiato. Grillo fa un post senza citarlo e invita tutti a stare 'o di qua o di ...La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si e' congratulata con il nuovoitaliano: 'Auguro ogni bene a Mario Draghi!', ha scritto in un tweet. 'Italia e Germania lavorano insieme per un'Europa forte, unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un ...Matteo Salvini, in un post in cui è allegata una foto dei Ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico), Erika Stefani (Disabilità) e Massimo Garavaglia (Turismo), che hanno prestato giuramento ...Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha giurato oggi al Quirinale assieme alla compagine dei ministri. 'Lavorare, lavorare da ...