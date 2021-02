Governo: Pini, 'su donne linea politica Pd chiara, fino a quando la accetteremo?' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Segnalo che continuare con il metodo tutte le prime file uomini e le seconde con un po' di donne ha stancato. Sia in segreteria, che nei gruppi, che adesso nel Governo. La linea politica che ha preso il @pdnetwork è chiara, fino a quando colleghe e compagne la accetteremo?". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Giuditta Pini. In un altro tweet, la Pini aveva scritto: "Buon lavoro al #GovernoDraghi . Certo fa riflettere che il @pdnetwork non sia riuscito a fare nemmeno un nome di donna. Per il women new deal c'è tempo compagne, oggi no, domani neanche, dopodomani sicuramente, lo metteremo in un odg". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Segnalo che continuare con il metodo tutte le prime file uomini e le seconde con un po' diha stancato. Sia in segreteria, che nei gruppi, che adesso nel. Lache ha preso il @pdnetwork ècolleghe e compagne la?". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Giuditta. In un altro tweet, laaveva scritto: "Buon lavoro al #Draghi . Certo fa riflettere che il @pdnetwork non sia riuscito a fare nemmeno un nome di donna. Per il women new deal c'è tempo compagne, oggi no, domani neanche, dopodomani sicuramente, lo metteremo in un odg".

