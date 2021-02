Governo, Pecoraro Scanio: “Ambientalismo non sia solo di facciata” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Il Governo dimostri che il suo Ambientalismo non è di facciata. Servono atti concreti”. Lo dice il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ildimostri che il suonon è di. Servono atti concreti”. Lo dice il presidente della Fondazione Univerde Alfonso. abr/ su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Governo, Pecoraro Scanio: “Ambientalismo non sia solo di facciata” - pecoraro_fr : Quelli col mito del manager al posto del politico sono rimasti delusi dalla quantità di politici presenti nel nuovo… - KersevanRoberto : @ascochita ???? Ero in telelavoro da casa stamattina... ho acceso la TV mentre prendevo un caffe' per vedere se ci fo… - Ornellina6 : @agorarai @FurlanAnnamaria Ma Pecoraro dove vive?????? Ringraziamo Renzi per aver mandato a casa il governo Conte, i… - RizzottoMarina1 : @agorarai @PecoraroScanio Pecoraro come si sbagliava!!!!la fine del governo Conte ci ha fatto guadagnare miliardi s… -