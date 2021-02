**Governo: Paola Concia, 'mi aspetto che la Bonetti si spenda per la legge Zan'** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Mi auguro che la legge Zan venga approvata, la ministra Bonetti dovrebbe spendersi per questo. Mi aspetto che riesca a portarla a casa facendosene carico”. Lo dice all'AdnKronos Paola Concia a proposito della legge Zan contro l'omotransfobia approvata alla Camera che ora dovrebbe essere calendarizzata al Senato. Secondo la Concia, "la ministra Bonetti ha anche un'alleata, Mara Carfagna, che su questo tema è sempre stata favorevole. Mi aspetto poi che anche al Senato ci sia un sussulto da parte del partito democratico, dei Cinque Stelle e di tutti i liberali favorevoli che l'hanno votata alla Camera”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Mi auguro che laZan venga approvata, la ministradovrebbe spendersi per questo. Miche riesca a portarla a casa facendosene carico”. Lo dice all'AdnKronosa proposito dellaZan contro l'omotransfobia approvata alla Camera che ora dovrebbe essere calendarizzata al Senato. Secondo la, "la ministraha anche un'alleata, Mara Carfagna, che su questo tema è sempre stata favorevole. Mipoi che anche al Senato ci sia un sussulto da parte del partito democratico, dei Cinque Stelle e di tutti i liberali favorevoli che l'hanno votata alla Camera”.

