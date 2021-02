Governo: Open Arms, 'Conferma Lamorgese? Difesa diritti umani sia priorità agenda politica' (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "La riConferma della Ministra Lamorgese significa per noi proseguire un dialogo già iniziato. Certo, siamo convinti che per riuscire finalmente a dare le risposte necessarie sui temi che ci riguardano e che ci stanno a cuore, servono governi che si assumano la responsabilità di scelte coraggiose. In Italia e in Europa". Lo ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce dell'ong Open Arms commentando la Conferma di Luciana Lamorgese all'Interno. "La Difesa dei diritti umani e della vita deve tornare ad essere una priorità nell'agenda politica, solo così le nostre democrazie riusciranno a superare un capitolo triste della loro storia fatto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "La ridella Ministrasignifica per noi proseguire un dialogo già iniziato. Certo, siamo convinti che per riuscire finalmente a dare le risposte necessarie sui temi che ci riguardano e che ci stanno a cuore, servono governi che si assumano la responsabilità di scelte coraggiose. In Italia e in Europa". Lo ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce dell'ongcommentando ladi Lucianaall'Interno. "Ladeie della vita deve tornare ad essere unanell', solo così le nostre democrazie riusciranno a superare un capitolo triste della loro storia fatto di ...

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - Open_gol : «Nel 2019 ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di me**a del Mef» Rocco Casalino, ex portavoce del Gover… - LukaszKort : RT @sole24ore: Il neonato governo #Draghi è il numero 67 della storia repubblicana. #Lab24 e #PagellaPolitica hanno ripercorso tutte le sta… - TV7Benevento : Governo: Open Arms, 'Conferma Lamorgese? Difesa diritti umani sia priorità agenda politica'... - ESComunicazione : Dopo aver sciolto la riserva al @Quirinale e presentata la lista dei ministri, quali step portano alla formazione d… -