Governo: Open Arms, ‘Conferma Lamorgese? Difesa diritti umani sia priorità agenda politica’ (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – “La riconferma della Ministra Lamorgese significa per noi proseguire un dialogo già iniziato. Certo, siamo convinti che per riuscire finalmente a dare le risposte necessarie sui temi che ci riguardano e che ci stanno a cuore, servono governi che si assumano la responsabilità di scelte coraggiose. In Italia e in Europa”. Lo ha detto all’Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce dell’ong Open Arms commentando la conferma di Luciana Lamorgese all’Interno. “La Difesa dei diritti umani e della vita deve tornare ad essere una priorità nell’agenda politica, solo così le nostre democrazie riusciranno a superare un capitolo triste della loro storia fatto di violazioni e di deroghe ai loro principi costituenti”, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – “La riconferma della Ministrasignifica per noi proseguire un dialogo già iniziato. Certo, siamo convinti che per riuscire finalmente a dare le risposte necessarie sui temi che ci riguardano e che ci stanno a cuore, servono governi che si assumano la responsabilità di scelte coraggiose. In Italia e in Europa”. Lo ha detto all’Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce dell’ongcommentando la conferma di Lucianaall’Interno. “Ladeie della vita deve tornare ad essere unanell’politica, solo così le nostre democrazie riusciranno a superare un capitolo triste della loro storia fatto di violazioni e di deroghe ai loro principi costituenti”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Open Australian Open, i risultati degli italiani: Berrettini agli ottavi, Khachanov ko

Sesta giornata degli Australian Open , primo Slam della stagione in corso al Melbourne Park, dove si gioca a porte chiuse a causa del lockdown imposto dal governo dello Stato di Victoria . Il torneo è visibile su Eurosport, canali ...

Il duello giudiziario tra i "buonisti" e Salvini: quando tutto ebbe inizio

...di Palazzo Madama ha deciso di mandare a processo il leader del carroccio anche sul caso Open Arms. ...Salvini non era più ministro da alcuni mesi e sedeva tra i banchi dell' opposizione al governo ...

Il tennis in Australia ci ricorda la bellezza dei tifosi, la Premier sogna il controllo preventivo sui tweet Se io dico che fare giocare Gareth Bale titolare in questo momento è assurdo come fare inte ...

La mappa del poker live in Italia e in Europa in attesa delle riaperture

La situazione delle location di poker live tra Italia e Europa, la deadline del Covid si sposta in avanti ma qualche spiraglio arriva.

