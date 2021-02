**Governo: Merkel, 'Italia e Germania collaborano per un'Europa forte e unita'** (Di sabato 13 febbraio 2021) Berlino, 13 feb. (Adnkronos) - "La Cancelliera Merkel si congratula con il nuovo Presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi: 'Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un'Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore'. Lo riporta in un tweet Martina Fietz, portavoce del governo tedesco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Berlino, 13 feb. (Adnkronos) - "La Cancellierasi congratula con il nuovo Presidente del Consigliono Mario Draghi: 'Auguro a Mario Draghi ogni bene!per un'e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore'. Lo riporta in un tweet Martina Fietz, portavoce del governo tedesco.

