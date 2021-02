Governo, Meloni: «Chi ha messo l'Italia in ginocchio come può aiutare a rialzarla?» (Di sabato 13 febbraio 2021) Prende la parola Giorgia Meloni. «In che modo gli stessi che hanno messo l'Italia in ginocchio dovrebbero aiutare a rialzarla? Rivendico con orgoglio la nostra scelta di coerenza e rimango... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 febbraio 2021) Prende la parola Giorgia. «In che modo gli stessi che hannol'indovrebbero? Rivendico con orgoglio la nostra scelta di coerenza e rimango...

FratellidItalia : Governo, Meloni: Aspettative italiani si infrangono, esecutivo di compromesso. FdI all’opposizione - MediasetTgcom24 : Governo Draghi, Meloni: 'Squadra di compromesso' #governodraghi - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Meloni: 'Esecutivo di compromesso' - Hanan1868 : RT @antondepierro: Solo in #Italia si può assistere al varo di un governo prevalentemente di destra e alla presenza di un'opposizione di de… - Notiziedi_it : Governo, Meloni: «Chi ha messo l'Italia in ginocchio come può aiutare a rialzarla?» -