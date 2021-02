Governo, Mario Draghi sbaglia cerimoniale e non si ferma davanti al tricolore a Palazzo Chigi: costretto a fare dietrofront (Video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, arriva a Palazzo Chigi e riceve gli onori militari nel cortile subito prima del passaggio di consegne con il presidente uscente, Giuseppe Conte. Quando entra però il neopresidente si dimentica fermarsi davanti al tricolore. L’ufficiale che lo accompagna è costretto a fermarlo per farlo tornare indietro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo presidente del Consiglio,, arriva ae riceve gli onori militari nel cortile subito prima del passaggio di consegne con il presidente uscente, Giuseppe Conte. Quando entra però il neopresidente si dimenticarsial. L’ufficiale che lo accompagna èrlo per farlo tornare indietro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - riotta : L'errore centrale da non commettere con Mario #Draghi è avvolgere ora il suo governo con l'untuoso servilismo con c… - fattoquotidiano : Governo, Mario Draghi sbaglia cerimoniale e non si ferma davanti al tricolore a Palazzo Chigi: costretto a fare die… - EU_JPV : RT @eucopresident: Congratulazioni al Presidente del Consiglio Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia. Congratulation… -