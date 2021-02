Governo | Mario Draghi e tutti i ministri hanno giurato Cermonia della campanella | Conte lascia Palazzo Chigi DIRETTA

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - PaoloGentiloni : Auguri a Mario #Draghi e al nuovo governo per le grandi sfide che affronterà. Grazie al Presidente #Mattarella. E viva l’Italia ???????? - YconFlow : RT @SkyTG24: Giuseppe #Conte ha passato la campanella a Mario #Draghi, nella tradizionale cerimonia che segna il passaggio di consegne a Pa… - this_is_me__12 : RT @rtl1025: ?? Mario #Draghi e i ministri da lui scelti hanno giurato questa mattina, dando vita al sessantasettesimo #governo della Repubb… -

Auguri di buon lavoro al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e a tutta la squadra delpresieduto daDraghi, con l'obiettivo strategico di 'riprogettare il futuro dell'Italia' insieme a tutte le forze sociali. E' questo il messaggio di Cia - Agricoltori Italiani, all'...... poco distante, la foto del Presidente Sergio Mattarella, del premierDraghi e dei ministri ... Ecco ilschierato con il presidente Mattarella 1 - Economia e Finanze, Daniele Franco 2 - ...Giuseppe Conte ha passato la campanella a Mario Draghi, nella tradizionale cerimonia che segna il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Con il passaggio ...Picchetto d'onore per Giuseppe Conte che ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi di tutti i dipendenti affacciati alle finestre che sovrastano il cortile. L'avvocato non ...