Governo | Malagò | ' mondo sport ha grande fiducia in Mattarella | grande credibilità Draghi'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Il mondo dello sport ha grandissima fiducia nel Presidente Mattarella che da sempre ha mostrato attenzione e una sensibilità fuori dal comune. Del Presidente Draghi conosciamo bene la sua simpatia verso il nostro mondo e la sua credibilità. Non possiamo che essere contenti". Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito all'Esecutivo guidato da Mario Draghi che ha giurato questa mattina al Quirinale.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Malagò Ministero dello Sport, che fine ha fatto? Deleghe ancora da assegnare. Gli scenari

Ma tecnicamente - come durante il governo Renzi dopo le dimissioni di Josefa Idem e gli interregni ... come sostiene Giovanni Malagò, numero 1 del Coni, il rapido conferimento di "incarico a una ...

Malagò (Coni): "Sport e Salute non ci riconosce facoltà di utilizzare persone previste da decreto autonomia"

"Al momento - prosegue Malagò - 112 persone sono in avvalimento al Coni, ma il decreto fa ... Pensavamo che tutto fosse stato risolto con il decreto approvato dal Governo Conte al fotofinish, ma non è ...

